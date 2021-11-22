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Около ста мигрантов было госпитализировано из логистического центра «Брузги» на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

«Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек», - сообщила Кеда делегации ВОЗ, приехавшей в центр, передает РИА Новости.

Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе.

«Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом», - добавила врач.

Напомним, 18 ноября Беларусь заявила об очищении основных лагерей мигрантов на границе с Польшей и о перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр.

19 ноября полиция Польши сообщила, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта «Кузьница-Брузги» на территории Беларуси.
ForUm

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