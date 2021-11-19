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Мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта «Кузьница-Брузги» на территории Беларуси, сообщила полиция Польши.

«Сегодня белорусские службы убирают территорию брошенного лагеря возле пограничного перехода в Брузги», - говорится в сообщении.

 

 

Также опубликовано видео с брошенными ветками деревьев, бревнами и досками. Палаток на месте нет.

 

Ранее Беларусь заявила о ликвидации основных лагерей мигрантов на границе с Польшей и перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр.

После переговоров Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями, для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

 
ForUm

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