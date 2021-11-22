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Начиная с 22 ноября, на территории Австрии действует общегосударственный карантин для всех категорий граждан (вакцинированные/невакцинированные). Из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны, сообщила пресс-служба Посольства Украины в стране.

Для лиц, направляющихся в Австрию по уважительным причинам (посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и т.д.) действуют следующие положения:

Въезд без регистрации и без карантина (с 22.11.2021 года)

с сертификатом о полной вакцинации одной из приведенных ниже вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда. Сертификат о вакцинации считается действительным только через 9 месяцев после последней дозы вакцинации.

с подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, оформлена на английском или немецком языках.

«Медицинская справка о наличии нейтрализующих антител больше не считается доказательством перенесенной болезни», - подчеркнули в Посольстве.

Сертификаты вакцинации/выздоровления в приложении «Дия», бумажные сертификаты с портала «Дия» с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (т.н. желтый сертификат) признаются австрийской стороной, однако они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языке с указанием количества произведенных доз и типа вакцины.

Признанные вакцины: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Въезд с регистрацией и 10 дневным карантином:

подтверждением об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР-тест, не старше 72 часов) и обязательный 10-дневный карантин после въезда. Требования к ПЦР тестов: сделаны в медицинских лабораториях Украины, которые имеют соответствующие лицензии, сертификаты и разрешительные документы от МОЗ Украины и оформлены исключительно на английском или немецком языке.

Также необходимо сделать онлайн-регистрацию путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда). Формуляр для онлайн регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/

После въезда необходимо непременно пойти на 10-дневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5-й день после въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.
ForUm

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