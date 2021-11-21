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Чтобы разобраться какая мысль от Бога нужно читать Святое Евангелие.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Как отметил архипастырь, каждый крещенный человек имеет Ангела Хранителя, который помогает обрести Божественную истину, соблюдать Божественный Закон и достичь спасения.

«Блажен человек, который слушается своей совести, добрых мыслей, которые вкладывают ему ангелы, и Священное Писание. Потому что человеку самому в себе разобраться не просто, потому что у нас много мыслей и все они разнообразны», - сказал он.

Но чтобы разобраться, какая наша мысль от Бога, как подчеркнул Блаженнейший, нужно читать Святое Евангелие.

«Если мысль отвечает Священному Писанию, значит она от Бога, а если противоречит, то она не от Бога, а от падшего духа», – объяснил владыка.

По его словам, только тот человек, живущий по Божественным Законам Святого Бога, становится способным принять у себя благодать блаженства, сам становится святым.

Причем каждый, как заметил Предстоятель, ищет блаженства, даже если уверяет в обратном.

«Один ищет блаженства в бутылке, другой – в наркотиках, третий – в танцах и пении. Все желают ощутить блаженство. Но Вечное блаженство дается не тому, кто пьет, танцует, поет, а живущему по воле Божией, по заповедям Господним, которые делают человека способным принять в себя Вечное блаженство», - подчеркнул он.

В завершении Митрополит Онуфрий призвал слушать голос совести, добрые мысли и читать Священное Писание, чтобы отличать добро от зла ​​- «тогда сподобимся жить на земле с Божьим благословением, а в Вечности получить милость жить там, где святые и ангелы».
ForUm

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