Остается надежда на то, что по милости Божьей, можно будет в диалог вступить и о чем-то договариваться.

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Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сказал отвечая на вопрос, удастся ли преодолеть тот раскол, который породила киевская власть, сообщает vesti.ru.

«Расколы всегда, конечно, в какой-то момент преодолеваются, если под этими расколами нет вероучительных расхождений. Сохрани Бог, чтобы помрачилось догматическое богословское сознание той части православных Украины, которая отделилась от Матери-Церкви и вошла в раскол», – сказал Патриарх Кирилл, и добавил, что «вот тогда надежды будут потеряны».

По его словам, «пока этого нет, остается надежда на то, что и по милости Божьей, и усилиями церковных служителей можно будет и в диалог вступить в какой-то момент, и о чем-то договариваться».

Патриарх Кирилл отметил, что сделает все от себя возможное, чтобы преодолеть и этот раскол.