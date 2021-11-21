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Украинская разведка подтверждает: у восточной границы Украины около 90 тыс. российских военных. Но Москва вряд ли решится перейти в наступление. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", сообщает "Дом".

По словам премьера, украинская армия спустя 7 лет боевых действий готова отразить атаку. Особенно при поддержке партнеров из США и Европейского Союза.

"Надо не забывать, что уже седьмой год Украина ведет тяжелую войну на востоке Украины, мы имеем временно оккупированный Крым. Все эти угрозы реализовались в Украине. Контролируем каждый день. Перемещения значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существуют. Это подтверждают и иностранные партнеры, и все специальные службы. Сегодня ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", — отметил Шмыгаль.
ForUm

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