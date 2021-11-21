Святые угодники Божии часто невидимо помогают, особенно в тех обстоятельствах, когда нуждаемся в помощи.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

«Святые угодники Божии – это люди, которые прожили на земле в разные эпохи, но своей любовью к Богу открыли сердца и стали способны принять Божью благодать, которая их очистила и сделала святыми. А сейчас они молятся перед Престолом Божиим о нас и помогают по Божьему благословению», - отметил Предстоятель.

Архипастырь вспомнил историю из жизни о помощи святых.

«Один человек, который был хорошим прихожанином, заболел и уже лежал на смертном одре. К нему стали приходить близкие, чтобы попрощаться, пришел и сосед. Он попросил, чтобы все вышли из комнаты. «Прости меня, сосед, – обратился он к больному, – потому что я хотел тебя убить. Это было давно. Ты ходил на завод получать деньги, а когда возвращался лесом домой, я решил тебя убить и забрать деньги. Вот я засел в лесу и ждал, когда ты приблизишься ко мне. Но когда ты появился, я увидел, что с тобой еще идет старец и молодая девушка. Ты постоянно с ними разговаривал. Я побоялся напасть на вас троих – и таким образом Бог уберег меня от убийства». Больной стал вспоминать. Да, действительно было такое время, когда он получил деньги на заводе и возвращался через лес. Он очень боялся идти один по лесу и молился святителю Николаю и святой мученице Параскеве, в честь которых был построен храм в его поселке. Когда умирающий рассказал соседу, что шел тогда по лесу один, то они поняли, что его сопровождали святой Николай и мученица Параскева, которые по Божьему благословению пришли ему на помощь. В конце концов, они сохранили жизнь, а другого спасли от страшного греха - убийства», - рассказал Блаженнейший.

Предстоятель отметил, что святые угодники Божии часто нам невидимо помогают, особенно в тех обстоятельствах, когда нуждаемся в помощи.

Митрополит Онуфрий призывал беречь себя от греха и не сердиться на ближних.

«Надо любить Бога, надо молиться угодникам Божьим, чтобы они помогали жить так, чтобы окружающие были нашими друзьями, братьями, товарищами, которые не будут искать нашей смерти в определенные критические минуты, а смогут подставить свое плечо или посочувствовать, когда нам тяжело и нужна помощь», - подытожил Блаженнейший.