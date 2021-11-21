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Мигранты с польско-белорусской границы при поддержке белорусских силовиков изменили тактику прорыва через границу.

Как пишет Апостроф, об этом сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, Беларусь применяет новую тактику по управлению группами беженцев. Теперь те прорываются через границу небольшими группами одновременно в разных местах, чтобы усложнить процесс задержания пограничниками.

Польские пограничники сообщили, что 20 ноября зафиксировано попытки большого количества немногочисленных групп попасть на территорию страны, хотя до этого они действовали по-другому - шли на прорыв большими группами.

В общей сложности в этот день предотвратили 195 попыток незаконного пересечения границы. Мигранты действовали агрессивно: бросали в пограничников камни и фейерверки, использовали слезоточивый газ.
ForUm

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