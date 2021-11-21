Издание The Washington Post пишет: президент Джо Байден и его окружение заверяют сторонников в Демократической партии, что 79-летний 46-й президент США намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, пишет newsru.co.il.

Отметим, что на момент голосования на следующий выборах президента США Байдену будет 81 год. Уже сейчас многие отмечают, что у президента есть очевидные проблемы со здоровьем.

14 ноября The Washington Post и ABC News опубликовали результаты опроса, показавшего, что рейтинг Байдена опустился до рекордно низкого показателя – 41%. Работу Байдена не одобряют 53% респондентов.