Отказ от второй прививки от коронавируса может иметь непредсказуемые последствия. Если человек пропустил вторую дозу, то эффект от первой "утилизируется" уже через месяц, и риски тяжелого течения заболевания и летального исхода возрастают.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко.

"Если мы не будем поддерживать уровень антител, соответственно, вакцина сработала вхолостую. Все, что потратило государство – коту под хвост", – заявила она.

Как пояснила медик, если человек не болел коронавирусом и получил только первую дозу вакцины, уровень антител стремительно падает спустя примерно месяц.

"После первой дозы антитела выработались, но через какое-то время они утилизируются и выводятся из организма. Уровень иммуноглобулинов G в среднем начинает уменьшаться через 3-4 недели. У кого-то они могут задерживаться, у кого-то выводятся чуть быстрее. Все зависит от иммунной системы, от фагоцитоза, от выводящих систем организма, но в среднем это месяц", – пояснила врач.

В этом контексте она подчеркнула: если человек не успел сделать вторую дозу в срок, ее необходимо сделать как можно быстрее.

"Пусть это будет с небольшой отсрочкой, но вторая доза обязательно должна быть. Лучше всего сделать вторую дозу как можно быстрее после истечения срока. Если человек "проснулся" через два месяца, через три, пусть все равно вводит вторую дозу", – посоветовала врач.

В то же время она сказала, что в таком случае не всегда можно рассчитывать на получение максимальной защиты от коронавируса. Медик пояснила, что перед второй дозой можно сделать анализ на уровень иммуноглобулина G.

"Возможно, человек полностью стерилен, у него нет этих антител, либо все-таки какая-то часть выработалась. Но это очень сложные вопросы для диагностики. Антигенный состав очень сомнителен, поэтому и говорят, что не стоит отслеживать антитела, это ни о чем", – заметила Бондаренко.

"Если человек получил первую дозу и через полгода столкнулся с коронавирусной инфекцией, то, скорее всего, у него будет такой же риск, как у непривитого. Если он столкнется через месяц или два, возможно, какая-то защита еще и будет. Но прогнозировать никто не сможет. Это гадание на кофейной гуще", – подчеркнула Бондаренко.

Она добавила, что "лучше поступать так, как рекомендует Минздрав, не пропускать прививки и следовать инструкциям к вакцинам".