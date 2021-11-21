также в разделеОбщество
День достоинства и свободы: Зеленский обратился к народу Украины
В Украине более 10,5 тысяч заболевших коронавирусом
Украина примет участие в строительстве космодрома в Канаде 40
Подарки к Новому году из Китая: Возможны задержки по срокам и повышение тарифов 11
В Украине требуют изменить законодательство относительно штрафов за нарушение ПДД 25
В Госстате заявили о продолжающемся сокращении населения Украины 37
В Украине утвердили новые правила получения индивидуальных автомобильных номеров 25
Врач: Полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно 19
Украинцам рассказали, заберут ли субсидию при покупке квартиры или дома 18
Эксперты рассказали, как правильно проверить свой смартфон на вирусы 48
Самые популярные курорты Карпат покрыло снегом 31
В Украине зафиксировано более 18 тысяч новых случаев коронавируса 11
19 ноября. Картина дня 17
Чиновники потратили 30 млн на ненужную вакцину от ящура 15
Монастырский: За 30 лет не построили ни одного километра «стены» на границе с Беларусью 14
«Схемы»: Руководитель «Авиалиний Антонова» не задекларировал недвижимость в оккупированном Крыму 14
Минздрав предупреждает о фейке по тысяче за вакцинацию 15
Ляшко о COVID-19: Украина прошла пик, но есть большой риск новой волны 19

В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в Европе. Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге предупредил, что к марту может быть зарегистрировано еще 500 000 смертей, если не будут приняты срочные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Доктор Клюге отметил, что увеличение количества ношений масок должно существенно помочь.

Заявление было сделано на фоне информации о том, что несколько европейских стран сообщают о рекордно высоком уровне заражения и вводят полный или частичный локдаун.

Доктор Клюге сказал, что на распространение заболеваемости также влияют такие факторы как зимний сезон, недостаточный охват вакцинацией и преобладание более заразного штамма "Дельта".

Он призвал к увеличению вакцинации и реализации основных мер общественного здравоохранения и новых методов лечения, которые помогут противостоять распространению коронавируса.

Ранее мы писали, что штамм "Дельта" составляет 99% от всех случаев COVID-19 по всему миру.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги