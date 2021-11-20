Некоторые теневые рынки в Украине, похоже, остались в сумрачных девяностых. Вдвойне странно, что официальный Киев и лично Владимир Зеленский хотят, чтобы Украину позиционировали как современную и развитую европейскую страну, а при этом в этой же стране никто не может оценить масштабы черного рынка оружия.

Вот только новости о тайниках с автоматами и гранатометами украинцев уже не удивляют. Взрывом гранаты во дворе жилого дома тоже никого не поразишь. Торговцев оружием стало слишком много даже для девяностых. Если тогда в ходу была розница, то сейчас торговцы предпочитают опт – и за пределы Украины. Нет, конечно, приобрести нелегальный огнестрел где-нибудь в Житомире и сейчас не проблема, однако такую мелочь оставляют для мелких продавцов – над ними потом и показательный суд устроить можно.

Откуда же берется это самое оружие? Правильно – из силовых госструктур! Судите сами: Украина не первый год проводит военные действия на Донбассе, так что коррупция в оборонном ведомстве не контролируется совершенно. Договориться внутри Минобороны никак не могут, поэтому при Зеленским поменяли уже третьего министра. Но не Минобороны единым.

Нелегальные обороты оружия приобрели космические масштабы в 2014 году, когда в некоторых городах западной Украины были захвачены арсеналы МВД, СБУ, воинских частей – нехилая часть оружия ушла на черный рынок. По неофициальным данным, если до 2014 года в стране насчитывалось около 3 млн незаконных огнестрелов, до после их число резко увеличилось вдвое. Украина мгновенно стала лидером по ны рынке нелегального оружия во всей Европе. Вы еще удивляетесь, почему ЕС не хочет видеть Киев в своих рядах?

Пограничники, работавшие на Донбассе, не раз на условиях анонимности рассказывали, что полиция крышует торговлю оружием, идущим из зоны боевых действий. Причем его поток увеличивается, как только на востоке наблюдается относительное перемирие. Не хранить же оружие без дела, решают силовики!

Иностранные силы тут же заинтересовались перспективным и дешевым рынком. Например, пять лет назад СБУ отрапортовала о задержании француза, который «покупал в Украине оружие для терактов во Франции во время Евро-2016».

Дальше – больше. В 2018 году на складах в Житомирской области обнаружили около 200 единиц военной техники, готовившихся к продаже — БТР, БМП, ЗИЛ, «Урал», ГАЗ и запчасти к ним. Задержанием занималась Нацполиция – видимо, в отместку, что ВСУ с ними не поделились. Отследить, куда идет та или иная партия вооружения, подчас сложно (теневой же рынок). Поставки идут далеко не только на Донбасс, но и в страны Восточной Европы, Африки, на Ближний Восток.

А как в Киеве прокомментировали тот факт, что украинские зенитно-ракетные комплексы FN6 использовались боевиками «Исламского государства»? Причем попало оно в Сирию через Турцию. Правильно, никак, потому что рука руку моет. Запад прекрасно знает о чудовищной распродаже, устроенной украинскими силовиками, но закрывает на это глаза: предать ситуацию огласке значило бы подставить себя, вскрыв все нелегальные маршруты. А это сплошь зоны боевых действий, в которых заинтересованы Штаты: доказанный инцидент с Сирией – лишь вершина айсберга.

Забавный случай случился в феврале 2018 года, когда глава оборонного ведомства при Порошенко Степан Полторак на встрече со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне дал гарантии, что переданные Штатами противотанковые комплексы Javelin «не пропадут». В кулуарах Пентагона долго негодовали, каким образом идиотизм украинской стороны просочился в СМИ, но впредь наказали нелегальную продажу оружия в зоны боевых действий проводить без шума и пыли.

Только история вскрывает факты нелегальных поставок. Например, в 2017 году международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в поставках пулеметов, минометов, ручных противотанковых гранатометов и миллионов боеприпасов в Южный Судан, когда там шла гражданская война.

Да и в период правления Зеленского «без шума и пыли» не выходит. В нынешнем году группа экспертов СБ ООН по Ливии опубликовала официальный отчет, в котором украинскую авиакомпанию ZetAvia обвинили в нарушении эмбарго: те поставляли оружие для повстанцев Халифы Хафтара. СБУ не может замалчивать все: за 2021 год следователи правоохранительного органа начали 28 уголовных производств, касающихся контрабанды оружия или частей огнестрельного нарезного оружия. Это мизерная цифра, нисколько не соответствующая реальности. Глядишь, и американские Javelin где-то в Афганистане всплывут. А потом мы удивляемся, почему талибы вооружены лучше, чем армия Украины.

Рост подпольного рынка напрямую связан с конфликтом на Донбассе, утверждают все как один бывшие украинские военные. А потом мы слушаем президента Зеленского, который говорит, что «сможет остановить войну на Донбассе». Да это невыгодно тем же высокопоставленным украинским силовикам!