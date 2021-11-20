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Председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявляет, что Канада и Украина анонсировали начало строительства космодрома в канадской провинции Новая Шотландия.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Канада и Украина начинают строительство космодрома в Новой Шотландии... 19 ноября в провинции Новая Шотландия (Канада) анонсировано начало строительство космической пусковой площадки. Презентация и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс (Канада) сегодня, 19 ноября 2021 года, с участием председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая, министра инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, члена Парламента Канады Шона Фрейзера, президента Канадского космического агентства Лисы Кэмпбелл, министра экономического развития провинции Новая Шотландия Сьюзан Коркум-Грик и других", - написал Тафтай.

По его словам, проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских госпредприятий "Конструкторское бюро "Южное" им М.К. Янгеля"  и "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" (оба - Днипро).

Проект будет реализовываться канадской компанией Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Тафтай отметил важность проекта не только для развития космического сотрудничества Украины и Канады, но и для дальнейшего укрепления традиционно дружеских и партнерских отношений между двумя государствами в целом.
ForUm

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