Председатель Сената по международным отношениям Боб Менендес внес поправку, которая в случае вторжения России в Украину запустит "адские санкции" против высших должностных лиц России, газопровода "Северный поток - 2", крупных финансовых институтов, операций с суверенным долгом и т.д.

Американские чиновники уже не первый день бьют тревогу по поводу масштабного наращивания Россией военной мощи на восточной границе Украины. Угроза санкций призвана послужить мощным сдерживающим фактором для президента России Владимира Путина, информируют Экономические новости.

Предложение Менендеса было представлено в качестве поправки к Закону о расходах на оборону, по которому Сенат будет голосовать на День благодарения, 25 ноября.

Она потребует от президента Байдена ввести санкции и визовые запреты против высокопоставленных российских военных и разведчиков, участвующих в планировании или осуществлении вторжения в Украину, и санкционирует дополнительную военную помощь Киеву.

Поправка также предусматривает введение санкций против российских банков, государственных предприятий и критически важных нефтяного, газового и минеральносырьевых секторов. Она запрещает первичные и вторичные операции с суверенным долгом, что нанесет серьезный удар по российской экономике.

Кроме того, поправка также предусматривает санкции против любой компании или должностного лица, участвующего в планировании или эксплуатации «Северного потока — 2», газопровода, который позволит России обойти Украину и поставлять энергоносители напрямую в Европу через Германию.

Республиканцы в Сенате настаивают на проведении голосования по своей собственной поправке о введении санкций против проекта газопровода сейчас — до возможного вторжения России.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обратился в Твиттере к сенаторам с публичной просьбой поддержать эту поправку в последней попытке заблокировать трубопровод.

Украинские чиновники утверждают, что остановка ввода трубопровода в эксплуатацию — это самый эффективный способ предотвратить российское вторжение.

Вспомним, весной этого года администрация Байдена отменила санкции в отношении швейцарской компании, которая работала над завершением проекта «Северный поток-2», заявив, что не стоит ставить под угрозу отношения с Германией, пытаясь заблокировать трубопровод, который уже на 98% готов.

Санкции, предусмотренные поправкой Менендеса, предусматривают, что президент США сам должен определить, какие военные действия в отношении Украины заслуживают санкций. Это оставляет место для интерпретации того, какие именно действия России могут быть расценены как заслуживающие санкций.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер отказывался проводить голосование по поправке республиканцев до сих пор, ссылаясь на технические проблемы с формулировкой законопроекта, согласно источникам, знакомым с ситуацией.

Это разозлило нескольких республиканцев, которые считают, что демократы отказываются от позиции, которая когда-то пользовалась двухпартийной поддержкой по просьбе администрации Байдена.

Включение Менендесом санкций против «Северного потока» произошло после давления республиканцев и «показывает, что дебаты снова медленно движутся в нашу сторону, даже несмотря на то, что фактический законодательный процесс погряз в процедурных нарушениях», — сказал один из помощников республиканцев.

На днях Госсекретарь Тони Блинкен предупредил, что Россия может «повторить» свое вторжение в Украину образца 2014 года, хотя намерения Путина по размещению войск у границы вызывают жаркие споры.

Поправка Менендеса призвана послужить барьером, который Россия не захочет переступать.

Пока неясно, пройдет ли голосование по обеим поправкам, когда Сенат соберется вновь.