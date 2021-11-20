Резолюцію про невизнання Володимира Путіна президентом Росії після 2024 року внесено до палати представників Конгресу США. Текст документу опубліковано на сайті співголови Гельсінської комісії Конгресу Стіва Коена, пише АР. Ще одним автором документа став конгресмен Джо Вілсон, пише UKRRAIN.

Основну увагу автори документа приділили голосуванню за поправки до Конституції РФ, організованому влітку 2020 року, в результаті чого відбулося «обнулення» президентських термінів Путіна. У документі йдеться, що формат голосування не прописаний у російському законодавстві, а саме голосування пройшло з численними порушеннями і без міжнародних спостерігачів.

"Поправки до Конституції РФ ухвалили з порушенням російських та міжнародних законів. Обнулення президентських термінів, яке послідувало після прийняття поправок, нелегітимне, — роблять висновок автори резолюції. - Будь-яка спроба з боку Володимира Путіна залишитися на посаді після закінчення нинішнього терміну 7 травня 2024 року має бути зустрінута невизнанням з боку США".

Російська Рада Федерації відразу назвала резолюцію «втручанням у внутрішні справи РФ».

Пізніше з аналогічною заявою виступив і речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

«Це чудова демонстрація не лише для РФ, а й для всіх країн світу, що США офіційно втручаються у внутрішні справи інших країн. Ми вважаємо неприйнятними такі ініціативи конгресменів. Переконані, що лише росіяни можуть визначати, хто і коли має бути президентом РФ. Жодна інша країна світу, їхні парламентарії не мають права на це претендувати», — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 5 квітня 2021 року Володимир Путін підписав закон «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації» відповідно до ухвалених поправок до Конституції. У новій версії закону про вибори президента відтепер зазначено, що громадянин, який уже обіймав посаду президента два терміни на момент офіційного рішення про проведення виборів, не має права бути обраним знову.

Проте кількість президентських термінів, яку людина займала на момент набрання чинності поправки, не враховується. Де-факто це означає, що президентські терміни людей, обраних на пост глави Росії до 2020 року, обнуляються. Таким чином, Путін отримав можливість залишитися при владі ще на два терміни — до 2036 року.