Судовий реєстр повен “шедевральних” рішень. То позбавляють волі за крадіжку декількох троянд з місць поховання, то ухвалюють вироки за коментар в Facebook, то дають 1 рік умовно за носіння футболки з недозволеною символікою.

Але в топ-рішень жовтня можна віднести нещодавну ухвалу Коростенського міськрайонного суду Житомирської області- який у справі про відшкодування моральної шкоди постановив залучити до участі в справі співвідповідача - власника сайту “Facebook” - тобто Facebook, Inc (що вже з жовтня Meta Platforms, Inc., відповідно до даних Комісії з цінних паперів і бірж США), пише юридичний ресурс Протокол.

Суть справи полягає у тому, що голова Овруцької міської ради - Коруд І.Я. подав позов про захист честі, гідності, ділової репутації посадової особи та відшкодування моральної шкоди через те, що відповідачем було поширено недостовірну та неправдиву інформацію щодо нього. Відповідач, як вбачається з ухвал по цій справі (яких вже більше 20-ти) - поширив таку у соціальній мережі “Facebook”.

Так, справа була відкрита ще у 2019 року Овруцьким районним судом Житомирської області, із цього часу вона “кочувала” із одного суду до іншого. То справа передавалась за підсудністю до Шевченківського районного суду м. Чернівці, то з цього суду до Сторожинецького районного суду Чернівецької області, зі Сторожинецького потім до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, а потім знову до Овруцького. Крім того, у справі неодноразово судді заявляли самовідвід - то внаслідок недружніх стосунків із відповідачем, то внаслідок наявності родинних стосунків, то про відвід і недовіру заявляв сам позивач.

Поки залучали всіх необхідних учасників справи - зокрема у грудні 2019 року було залучено Овруцьку міську раду як третю особу, поки вирішили питання про територіальну підсудність, поки перейшли із спрощеного в загальне позовне провадження та вирішили всі відводи/самовідводи - пройшло вже більше двох років. А розгляд справи ще перебуває на етапі підготовчого засідання.

І ось, нещодавно, з’явилася ухвала від 19 жовтня 2021 року, постановлена Коростенським міськрайонним судом Житомирської області - яким задоволено дуже цікаве клопотання позивача - залучити до участі в справі як співвідповідача власника сайту "Facebook" (Фейсбук Інкорпорейтед) резидент Сполучених Штатів Америки, адреса: Willow Rd,Menlo Park,CA,94025,US.

Так, дійсно, із юридичної точки зору, керуючись і пунктом 12 Постанови Пленуму ВСУ “Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи” від 27.02.2009 р. №1, і судовою практикою - зокрема, відомою багатьом Постановою ВП ВС від 12 листопада 2019 року у справі № 904/4494/18 - належним відповідачем є автор відповідного матеріалу і власник веб-сайту, де його розміщено. Водночас, практика ЄСПЛ розробила для відповідальності таких власників деякі критерії - зокрема неможливість встановити автора допису (його анонімність), або його місцезнаходження, або власник веб-сайту самостійно створює контент (справа Delfi AS v. Estonia), чи - наявність заходів, що застосовані власником веб-сайту для попередження і видалення дифамаційних коментарів (справа Magyar Tartaiomszoigaitatok Egyesulete and Index.hu Zrt v. Hungary).

Невідомо, чи досліджував Коростенський міськрайонний суд Житомирської області ці критерії, перед прийняттям рішення про необхідність виклику Facebook, Inc. та залучення компанії як співвідповідача - але судячи з ухвали - ні.

Ну що ж - підготовче судове засідання по справі за позовом призначено о 09.00 год. на 02 грудня 2021 року та й виклик сторін здійснили - чекатимемо Марка Цукерберга (або ж іншого представника Facebook, Inc. (яка вже Meta) - в Коростені.