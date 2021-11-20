Украинская разведка, как правило, отчитывается о своих действиях перед очень узким кругом лиц. Среди них - президент Украины и избранные им люди.

Как пишет Слово и Дело, об этом заявил экс-руководитель ГУР МО Василий Бурба в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Верховный главнокомандующий определяет, кто на докладах руководителя военной разведки на момент 2019-2020 годов присутствует. Эти личности определяются президентом. Я как руководитель докладываю тем лицам, которые в кабинете. В нашем случае по команде президента, в кабинете, кроме меня и президента, были глава Офиса, заместитель главы Офиса, руководитель комитета. И в этом составе происходили доклады. То есть эти лица уполномачивались президентом» - сказал он.

Бурба добавил, что представители всех украинских разведслужб - это Служба внешней разведки, ГУР МО и пограничная разведка - раз в несколько дней делают доклад по всем текущим операциям именно президенту и тем, кого он сочтет нужным ввести в курс дела.

17 ноября, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародовала первую часть расследования о причинах срыва спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧВК «Вагнера».

18 ноября украинская журналистка Янина Соколова у себя в Facebook опубликовала секретные документы украинской разведки, которые касаются подготовки операции «Авеню» - спецоперации по захвату и задержанию боевиков российской ЧВК «Вагнер». По ее словам, в них якобы есть подтверждение, что операцию перенесли по приказу высшего политического руководства Украины.

19 ноября в эфире «Свободы слова» продемонстрировали заранее записанное интервью, в котором экс-начальник ГУР МО Василий Бурба рассказал, кто отдал приказ приостановить операцию по задержанию боевиков.