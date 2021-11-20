В каждом смартфоне есть встроенное антивирусное приложение, но дополнительно вы можете скачать еще одно. Они есть и бесплатные, и платные. Какой установить, это ваш выбор, но проблема в том, что ни один из этих вариантов не может дать 100% гарантии, что ваш телефон в полной безопасности. ITech расскажет, как правильно проверить Android-смартфон на наличие вирусов и как убедиться, что ему ничего не угрожает.

Прежде всего нужно знать, эффективно ли защищает встроенный антивирус (Google Play Protect) ваш телефон от нежелательных приложений. Для этого есть хороший способ проверки. Вы скачиваете инструмент F-Secure AV Test. Он абсолютно безопасен, но телефон воспринимает его как вирус. Именно поэтому после скачивания этой программы ваш антивирус должен либо автоматически, либо вручную определить, что на телефоне есть угроза. Если же программа защиты не реагирует вообще, то ее нужно изменить на более надежную.

Далее установите программу SAFE Me. Она предназначена для определения безопасности в настройках телефона. То есть она покажет, какие настройки включены правильно, а какие нет.

После скачивания, нужно пройти авторизацию. Для этого необходима электронная почта. Кстати, приложение сможет проверить, не используется ли почта на мошеннических сайтах. После регистрации вы начинаете сканирование. Когда результат готов, вы сможете увидеть какие настройки в порядке (будут зеленые галочки), а какие нужно изменить (красные крестики) для улучшения безопасности. Прямо через приложение и можно будет перейти в настройки для корректировки.

Эта программа не только бесплатна, но еще и имеет сотню курсов о том, как уберечься от той или иной мошеннической схемы, что делать, когда потерял карточку и т.д. Эти курсы следует пройти, чтобы быть еще более осведомленным в теме безопасности.

Следующий шаг убедитесь, что у приложений на телефоне нет лишних разрешений. Владельцы Android-смартфонов знают, что при установке нового приложения, всегда выскакивает окошечко о том или ином разрешении. Многие просто не читая разрешают все. Так поступать нельзя. Но даже если вы все внимательно просматриваете, лишний раз проверить не помешает. Для этого есть бесплатное приложение. Он создает таблицу по приложениям и разрешениям. Вы можете перейти на каждое из приложений и увидеть, что же можно просматривать. Если вас что-то не устраивает, изменяете или удаляете приложение.

Далее убедитесь, что ваши личные данные, пароли в безопасности. Для этого есть очень хорошая программа Jumbo. Она может быть бесплатная или платная и уже с большим количеством функций. Для начала работы нужно зарегистрироваться через почту, а она дополнительно еще и проверит, не сломал ли почту никто и не используются ли оттуда данные. Далее это приложение сможет просканировать самые популярные приложения, соцсети на утечку личной информации. После этого вы увидите результат и ряд рекомендаций по сохранению конфиденциальности. Если же будет обнаружена какая-нибудь проблема, то программа попытается ее быстро решить.

Последнее это проверка программ, работающих в фоновом режиме. Такие приложения не только используют память и заряд батареи, но и могут угрожать телефону. В настройках телефона можно увидеть, что же работает фоном. Если увидите что-нибудь подозрительное, сразу удаляйте. А то, что просто не нужно, можете отключить или тоже удалить с телефона.

Конечно, защита, установленная на вашем телефоне обычно надежна. Но никогда не будет лишней дополнительная проверка. Это поможет выявить проблему раньше, чем она сможет повредить.