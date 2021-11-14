Доступний апарат Samsung і флагман від OnePlus увійшли в список рекомендованих для покупки смартфонів, пише PORTALTELE з посиланням на видання Android Authority.

Журналісти медіа заявили, що в 2021 році необов’язково купувати тільки актуальні пристрої. «Звичайно, завжди весело мати новітні та кращі технології, але ви можете заощадити багато грошей, купивши торішні пристрої», – зауважили автори.

У список рекомендованих до придбання телефонів увійшов Samsung Galaxy S20 FE, який укладачі рейтингу назвали одним з кращих девайсів 2020 року. Апарат відзначили за ємний акумулятор, повноцінний телеоб’єктив, наявність слота під карту пам’яті.

У список потрапив флагман LG V60. Пристрій з вісьмома гігабайтами оперативної пам’яті, величезним екраном, значною автономністю і захистом від вологи. Також в матеріалі були перераховані Sony Xperia 5 II і OnePlus 8 Pro, які укладачі топа назвали підходящими на заміну популярним моделям девайсами.

Доступний Google Pixel 4a був відзначений як один з кращих смартфонів 2020 року. У тому числі журналісти похвалили девайс за тривалу підтримку виробника. Asus Zenfone 7 назвали інноваційним пристроєм з безрамковий OLED-екраном і гібридної камерою.