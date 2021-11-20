Очередной финансовый крах в 2022 году вряд ли случится. По крайней мере, по экономическим причинам. Вместе с тем эксперты не исключают наступления кризиса, если не получится достигнуть политических договоренностей между мировыми лидерами.

Именно политика в наше время, а не экономические факторы, важны для стабильности мировой экономики. Такое мнение UBR.ua выразил аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Тут эксперт видит основную проблему вокруг рынка энергоресурсов, которая является причиной инфляционного давления в мире на протяжении последних двух лет.

"То мир пытается договориться об объемах добываемой нефти, то запуск новых газотранспортных магистралей мешает получить нужный объем газа, чтоб стабильность работы предприятий не была нарушена. Возможно, в этой ситуации есть прямой интерес ведущих энергетических стран в достижении личного успеха, а, возможно, так решаются прошлые недоговоренности и санкционные перепалки", – отмечает Болтян.

Для Украины экономический кризис ввиду высоких цен на различные товары, не страшен. Однако, добавляет он, при условии, что бензин и топливо не будут дорожать. "Этого, как мы понимаем, достигнуть будет сложно", – говорит аналитик компании Esperio.

Политический дисбаланс на внешней арене сулит Украине крупные проблемы, так как народ научился громко высказывать недоверие к правящей власти за последние семь лет. "Любые дисбалансы и нестабильность жизни населения скажутся падением гривны, которое сложно будет удержать за счет, например, золотовалютных резервов", – подчеркивает Болтян.

Драгоценные металлы могут также вырасти в цене, но не стремительно. К тому же есть альтернатива инвестициям в металлы в виде криптовалют. Поэтому лидером спекулятивного роста, более вероятно, станут именно виртуальные активы.

Продукты питания для населения будут дорожать, как и в любое другое время.

"Сейчас мы видим, что правительство озабочено вопросом инфляции, и не только для галочки. Действия властей по сдерживанию роста цен в 2021 году начались задолго до того, как это начали делать другие страны", – отметил нам аналитик.

Стоимость энергоресурсов, по его мнению, пока что будет фактором торга между странами. Поставщики газа и нефти уже продемонстрировали свою силу и значимость в 2020-2021 годах, а значит за счет этих триггеров в следующем году мировые лидеры будут делить власть.

"Мы не ждем, что цены будут стремительно расти, так как это значительно ухудшит условия жизни населения всех стран. А такое положение дел может стать поводом для массовых беспорядков", – подытожил в беседе с UBR.ua Александр Болтян.