Объем денежных переводов, которые шлют украинцам, к концу марта 2021 года $386 млн. Это на 30% больше, чем было в первые три докарантинных месяца 2020 года. А по данным Национального банка, в 2020 году объем денежных переводов в пределах Украины увеличился на 23,6% до 255,2 млрд гривен.

Финансовых драйверов, которые разрабатывают и внедряют стартапы с нуля в Украине не много. Однако, украинские компании уже успели о себе заявить на мировой арене.

Для построения в стране digital экономики необходимо внедрять инновационные платежные системы, на примере MOSST Payments, которую создал молодой предприниматель Евгений Пуля. Украинский IT-стартап за три года вышел на европейский уровень. Система, позволяет людям быстро и безопасно отправлять платежи друг другу через смартфон, даже без номера банковской карты.

Спустя три года, стартап был успешно продан топ-чиновнику из швейцарского. Малый бизнес не всегда понимает, что необходимо для развития производства в мире цифровых технологий: новая роль больших данных, нейрои квантовые технологии искусственного интеллекта, системы распределенного реестра, промышленный интернет, виртуальная и дополненная реальность.

«Год длился процесс получения лицензии Национального Банка Украины, а также прохождения множества проверок регулятора рынка финансовых услуг, других государственных органов на предмет безопасности программного обеспечения, прозрачности структуры собственности и законности происхождения денежных средств собственника, достаточности капитала и так далее», — вспоминает Евгений Пуля.

Пятерка стран-лидеров, откуда украинцы получают деньги, выглядит так:

США – свыше 19% ($71,2 млн;)

Италия (12%, $48 млн);

Израиль (10%, $40,1 млн);

Россия (7%, $27,1 млн);

Германия (6%, $23,2 млн).

Польша, где много украинских мигрантов, находится в этом списке на шестом месте (5%, $19,7 млн).