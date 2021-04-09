также в разделеЭкономика
Минюст разрешил автоматически арестовывать счета должников 26
Минэкономики прогнозирует снижение цен на сахар 13
В Минэнерго опровергли слухи об увольнении Витренко 14
Международные резервы Украины сократились на 5% 8
Регистрация на получение «карантинных» 8 тысяч начнется со следующей недели 13
НКРЭКУ утвердила условия годового контракта на поставку газа для населения 58
В рейтинг Forbes попали семь украинских миллиардеров 27
В Минфине рассказали, когда Украина может договориться с МВФ 15
В МВФ спрогнозировали курс доллара к гривне в ближайшие пять лет 19
МВФ дал прогноз роста Украинкой экономики в 2021 году 14
В Украине продлили переходный период для запуска электронных денег 14
Сети АЗС снижают цены на топливо 23
АМКУ начал расследование возможного сговора на рынке сахара 16
Марченко заверил, что проблем с выплатами предпринимателям не будет 13
АМКУ оштрафовал Google на 1 млн грн 15
В 16 областях Украины уже начали посевную кампанию 12
Украинские сети АЗС начали снижать цены на бензин 15
Украинцы, самостоятельно обрабатывающие землю, должны декларировать доходы 75

Объем денежных переводов, которые шлют украинцам, к концу марта 2021 года $386 млн. Это на 30% больше, чем было в первые три докарантинных месяца 2020 года. А по данным Национального банка, в 2020 году объем денежных переводов в пределах Украины увеличился на 23,6% до 255,2 млрд гривен.

Финансовых драйверов, которые разрабатывают и внедряют стартапы с нуля в Украине не много. Однако, украинские компании уже успели о себе заявить на мировой арене.   

Для построения в стране digital экономики необходимо внедрять инновационные платежные системы, на примере MOSST Payments, которую создал молодой предприниматель Евгений Пуля. Украинский IT-стартап за три года вышел на европейский уровень. Система, позволяет людям быстро и безопасно отправлять платежи друг другу через смартфон, даже без номера банковской карты.

Спустя три года, стартап был успешно продан топ-чиновнику из швейцарского. Малый бизнес не всегда понимает, что необходимо для развития производства в мире цифровых технологий: новая роль больших данных, нейрои квантовые технологии искусственного интеллекта, системы распределенного реестра, промышленный интернет, виртуальная и дополненная реальность. 

«Год длился процесс получения лицензии Национального Банка Украины, а также прохождения множества проверок регулятора рынка финансовых услуг, других государственных органов на предмет безопасности программного обеспечения, прозрачности структуры собственности и законности происхождения денежных средств собственника, достаточности капитала и так далее», — вспоминает Евгений Пуля.

Пятерка стран-лидеров, откуда украинцы получают деньги, выглядит так:

  • США – свыше 19% ($71,2 млн;)
  • Италия (12%, $48 млн);
  • Израиль (10%, $40,1 млн);
  • Россия (7%, $27,1 млн);
  • Германия (6%, $23,2 млн).

Польша, где много украинских мигрантов, находится в этом списке на шестом месте (5%, $19,7 млн).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

454
Теги