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Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего боевика так называемого «МГБ ЛНР», который находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По имеющимся данным, житель Луганска на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы в «отдельной бригаде спецназначения «Одесса» так называемого «МГБ ЛНР» и принимал непосредственное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС.

Возглавляемое им подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и помещений местных жителей. Представитель т.н. МГБ координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами.

Из-за конфликта с другими предводителями боевиков злоумышленник покинул их ряды и длительное время скрывался на территории РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
ForUm

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