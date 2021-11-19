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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский не исключает, что РФ может целенаправленно пропустить в Украину нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

«Устроенный Россией миграционный кризис на польско-белорусской и польско-литовской границе продолжается. Во всем мире наконец-то поняли, что этот кризис создан искусственно и им руководят спецслужбы страны агрессора Российской Федерации. Тысячи мигрантов пытаются прорваться через границу с Польшей под сопровождением белорусских военных... Можно спрогнозировать, что в Кремле будут пытаться использовать дестабилизирующую ситуацию и нанести максимальный репутационный ущерб как Европейскому Союзу, так и нашему государству. Поэтому мы не исключаем, что есть возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов», - заявил Монастырский на «Часе вопросов к правительству», передает Интерфакс-Украина.

Глава МВД отметил, что по состоянию на сегодняшний день уже пострадали 12 польских правоохранителей и пограничников.

При этом министр подчеркнул, это только первый этап спецоперации, а следующий же будет зависеть от реакции, в частности, ЕС и НАТО.

Монастырский также подчеркнул, что ввиду этого в Украине строят систему реагирования на вызовы, консолидируют государственные институты, общественность и международное сообщество.

«Ситуация на границе с Республикой Беларусь, протяженность которой 1084 км, сегодня контролируемая и стабильная», - добавил он.

Ситуация на польско-белорусской границе накаляется, начиная с августа, когда мигранты через Беларусь начали пытаться попасть в ЕС. Конечной целью их является преимущественно Германия.
ForUm

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