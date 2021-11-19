Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский не исключает, что РФ может целенаправленно пропустить в Украину нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

Во время Часа вопросов к правительству в Раде он посетовал, что ни одного километра государственной границы с Республикой Беларусь за последние 30 лет Независимости Украины ни одним предыдущим президентом и ни одним руководителем соответствующей службы не было должным образом обустроено.

В Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев в связи с высказываниями президента страны Румена Радева. Радев, желающий переизбраться на второй срок, считает Крым российской территорией и заявляет о неэффективности антироссийских санкций ЕС.

Правительство учтет предложения по направлениям использования 1 тысячи грн за вакцинацию, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

За сутки 18 ноября в Украине зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что данные по COVID-19 последних недель свидетельствуют о том, что Украина прошла пик заболеваемости.

Сотрудники патрульной полиции оперативно задержали предполагаемого убийцу мужчины, части тела которого были обнаружены накануне в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе Киева.

В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований проверяют источники утечки документов о деятельности спецслужб. Речь идет о публикации в интернете документов, содержащих сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ЧВК «Вагнер».

Печерский районный суд Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.