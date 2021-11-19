Сотрудники патрульной полиции оперативно задержали предполагаемого убийцу мужчины, части тела которого были обнаружены накануне в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе Киева, сообщает пресс-служба столичного главка.

В течение нескольких часов в Дарницком районе полицейские разоблачили и разыскали предполагаемого подозреваемого: фигурантом оказался 32-летний житель другой области. По предварительно собранным материалам уголовного производства установлено, что во время совместного употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома. Еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома. Лицо задержано в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – это умышленное убийство.

Также в районный суд готовится ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.