также в разделеСтолица
Кличко пообещал не трогать стоимость проезда до 2024 года и может уволить Поворозника 1
В Киеве за сутки 41 человек умер от COVID-19 8
Экс-мэр Киева Омельченко – в больнице с COVID-19 25
АМКУ не давал разрешение Хмельницкому и партнерам купить «Большевик» 18
В Киеве еще 1483 больных коронавирусом за сутки, 47 человек умерли 7
Повышение цен на проезд в Киеве отложили до весны 31
Гостиный двор в Киеве превратят в общественное пространство 11
Uber закрывает один из сервисов в Киеве 21
Регуляторная служба может отменить подорожание проезда в Киеве 32
Киевские ученики возвращаются в школы 21
Число новых случаев COVID-19 в Киеве снова растет 15
В Киеве дорожает проезд: 12 грн по «карте киевлянина» и 14,20 – по месячным проездным 38
В Киеве из авто подстрелили мужчину, введена спецоперация 26
В Киеве – почти полторы тысячи новых больных коронавирусом 10
В Киеве обнаружили 449 новых больных COVID-19, умерли 34 человека 14
В Киеве на Подоле горел ресторан 15
В Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире 103
Только COVID-безопасные: В Киевской области изменились правила перевозки пассажиров 26

Сотрудники патрульной полиции оперативно задержали предполагаемого убийцу мужчины, части тела которого были обнаружены накануне в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе Киева, сообщает пресс-служба столичного главка.

В течение нескольких часов в Дарницком районе полицейские разоблачили и разыскали предполагаемого подозреваемого: фигурантом оказался 32-летний житель другой области. По предварительно собранным материалам уголовного производства установлено, что во время совместного употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома. Еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома. Лицо задержано в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – это умышленное убийство.

Также в районный суд готовится ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги