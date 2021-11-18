Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн в творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой планирует снять документальный фильм об Украине.

Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране, сообщил пресс-центр ООС.

«Актер посетил один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу «братской» любви сторонников кремлевской экспансии», - говорится в сообщении.

За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня, в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины, защищают украинские земли и дают достойный отпор врагу.

Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения.