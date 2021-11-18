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Сегодня Православная Церковь чтит образ Божьей Матери «Отчаянных единая Надежда».

Фото: Фейсбук скита святой праведной Анны

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук «Православная Церковь», икона принадлежала святому чудотворцу - преподобному схиигумену Амфилохию из Почаева.

К отцу Амфилохию приезжали безнадежно больные и преподобный молился за них к Божией Матери, Которая была для них единственной надеждой.

Матерь Божия открыла, чтобы все святыни преподобного Амфилохия были переданы скиту святой Анны в село Онишковцы.

Перед иконой «Отчаянных единая Надежда» молятся в скорбях и когда человек находится в унынии.

У кого ослабла вера, просят Богородицу вернуть былое расположение духа и ниспослать духовную бодрость.

Молятся об избавлении от врагов, о вразумлении ссорящихся, об искоренении зависти.

Верующие заметили, что молитва перед этим образом помогает избавиться от алкогольной зависимости и курения.

Празднование памяти иконы установлено Украинской Православной Церковью 25 сентября 2018 года.
ForUm

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