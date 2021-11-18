При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержаны адвокат и посредник, которые, прикрываясь несуществующими связями в СБУ и Офисе генерального прокурора, путем обмана завладели денежными средствами предпринимателя в сумме 39 тыс. долларов США (ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч 4 ст.27 ч. 4 ст.369 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, в сентябре 2021 года адвокат, представляясь председателем общественной организации «Антикоррупционный комитет при Президенте Украины», предложила директору стоматологического центра Киевской области свою помощь в решении вопросов, связанных с проверкой в ​​его медицинском центре Государственной службой по лекарственным средствам и контролю по наркотикам в Киевской области.

Она сообщила предпринимателю, что якобы сотрудничает с СБУ и может организовать поддержку по всем вопросам под контролем ее сотрудников. В дальнейшем адвокат сообщила ему ложную информацию о том, что проверки контролирующего органа были инициированы «уголовным авторитетом» по прозвищу «Журавель». А также, что он планирует диверсию в медицинском центре с применением боевых гранат.

Для прекращения таких действий адвокат предложила директору центра предоставить ей 30 тыс. долларов США, которые она якобы передаст СБУ за помощь в решении вопросов с проверками и преступными действиями, которые планируются по медицинскому центру, его работникам и членам семьи предпринимателя. Кроме того, для недопущения в дальнейшем таких действий по медицинскому центру предприниматель должен ежемесячно передавать ей по 2 тыс. долларов США.

Также адвокат сообщила предпринимателю ложную информацию об уголовном производстве в отношении него по факту служебной халатности. Она заверила его, что имеет личные связи в Офисе генпрокурора и необходимости предоставить ей 5 тыс. долларов США для якобы дальнейшей передачи их в ОГП для решения вопроса о закрытии этого производства.

Воспринимая слова адвоката как правдивые и опасаясь за деятельность центра, жизни и здоровья работников, а также членов своей семьи, предприниматель передал адвокату, в том числе через привлеченного ею посредника, оговоренную сумму средств – 37 тыс. долларов США.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали адвоката и посредника после получения очередного транша от директора стоматологического центра в сумме 2 тыс. долларов США. Общая сумма средств, которыми завладели фигуранты, составляет 39 тыс. долларов.

Досудебное расследование осуществляется следователями СУ Главного управления Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении сотрудников СБУ.

В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.