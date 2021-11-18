Народный депутат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сдал полученное в 2015 году наградное оружие, сообщила пресс-служба полиции.

Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 № 680 о/с «О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины «Огнестрельное оружие».

На основании указанного приказа министра было составлено заключение об аннулировании разрешений Киве на право хранения и ношения наградного оружия, утвержденное главой Национальной полиции Украины.

Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве.

Как сообщал ForUm, утром 16 ноября к народному депутату партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илье Киве пришли с обысками в рамках расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием.

Производство открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.

17 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил права Киву на наградное оружие, выданное в 2015 году.