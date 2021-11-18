Народный депутат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сдал полученное в 2015 году наградное оружие, сообщила пресс-служба полиции.
Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 № 680 о/с «О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины «Огнестрельное оружие».
На основании указанного приказа министра было составлено заключение об аннулировании разрешений Киве на право хранения и ношения наградного оружия, утвержденное главой Национальной полиции Украины.
Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве.
Как сообщал ForUm, утром 16 ноября к народному депутату партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илье Киве пришли с обысками в рамках расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием.
Производство открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.
17 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил права Киву на наградное оружие, выданное в 2015 году.
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