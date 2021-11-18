Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили руководителя одной из шахт госпредприятия «Волыньуголь» на финансировании так называемой «ЛНР».

Как сообщил пресс-центр ведомства, один из нынешних руководителей шахты в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований. А в 2018 году его назначили на руководящий пост одной из шахт ГП «Волыньуголь».

С этого момента злоумышленник вел двойную жизнь: как украинский чиновник и как предприниматель так называемой «ЛНР». В частности, он наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО. Как предприниматель, зарегистрированный на неподконтрольной Украине территории, в период 2018-2019 годов он уплатил почти 100 тыс. грн «налогов» в бюджет террористов.

Следователи СБУ в Волынской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Чиновнику госпредприятия инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Материалы уголовного производства по обвинительному акту уже направлены в суд.

Разоблачение и прекращение противоправной деятельности осуществлялось при процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры.