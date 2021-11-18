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Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 20 августа, которым введены санкции против 28 сотрудников разведки и спецслужб России.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции предполагают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет на приватизацию, аренду государственного имущества и т.п.

Санкции ведены сроком на 3 года.
ForUm

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