За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 9 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке штаба ООС.

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Новоалександровки оккупанты дважды произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Кряковки вражеские войска произвели обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

Возле прицепки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции у Маринки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации произвели обстрел из гранатометов разных систем.

В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет.