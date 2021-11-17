Кабинет министров во время очередного заседания 17 ноября увеличил расходы на лечение COVID-19 в Украине через «пакеты» НСЗУ почти на 15%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С 1 ноября этого года глобальная ставка для медицинских учреждений по лечению коронавируса вырастет до 634 тысяч гривен. Эта ставка будет выплачиваться за укомплектованность медицинским персоналом, медицинскими изделиями и лекарственными средствами», – отметил Шмыгаль.

Кроме того, правительство выделило 33 млн грн для усиления состоятельности медицинской системы в Донецкой и Одесской областях.

«Почти 25 млн грн будет направлено для Донбасса на дополнительную закупку 535 кислородных концентраторов. 8,5 млн грн будут направлены на реконструкцию и закупку медоборудования для инфекционного отделения Ананьевской многопрофильной больницы в Одесской области», — отметил премьер-министр.