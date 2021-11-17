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Средства в размере 1 тысячи грн будут выплачены всем вакцинированным на виртуальные платежные карты через «Дию», заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства 17 ноября.

«Эта инициатива президента Украины также позволит поддержать малый и средний бизнес в Украине, который пострадал из-за пандемии», - сказал он.

По словам Шмыгаля, средства в размере 1 тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через «Дию». Их можно будет потратить на билеты в кинотеатр, театр или на концерт, на занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом.

«Приблизительно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе. Она будет работать с 19 декабря и действовать в этом году и до конца следующего», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что на программу в этом году будет направлено 3 млрд грн и еще 3 млрд грн — в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Никаких налогов на эту 1000 гривен, по его словам, не будет начисляться. Эти средства никак не повлияют на получение субсидии.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.
ForUm

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