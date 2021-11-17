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Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций направил обращение Президенту, премьер-министру и Госкино о недопустимости финансирования фильма, пропагандирующего гомосексуализм.

Совет Церквей призвал власти отменить решение о государственном финансировании фильма «Мой юный принц», направленного на пропаганду ЛГБТ-отношений, сообщает vrciro.org.ua.

По мнению Совета, презентованный тизер фильма и посвященный ему эротический фотопроект свидетельствуют о признаках нарушения требований 2-й статьи Закона Украины «О защите общественной морали», которая запрещает производство и распространение продукции, пропагандируюшей изуверство, кощунство, неуважение к национальным и религиозным святыням.

«Отменить государственное финансирование, фактически за счет налогоплательщиков, кинопроекта, который пропагандирует однополые отношения и использует религиозные символы, чем фактически насмехается над святыми для миллионов граждан Украины вещами, оскорбляет их религиозные убеждения, возмущает верующих и провоцирует их на активные протестные деяния», - подчеркнули в обращении.

Совет Церквей считает, что правительство и Госкино должны пересмотреть решение Совета по государственной поддержке кинематографии № 314 от 09.09.2021 года, а именно – отменить финансирование упомянутого «аморального кинопроекта, пропагандирующего гомосексуализм».

Также ВСЦиРО ожидает от властей выявления виновных в принятии решения о госфинансировании ЛГБТ-фильма и привлечения их к ответственности по признакам нарушения Закона Украины «О защите общественной морали» - уголовной, административной и дисциплинарной.
ForUm

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