Представители Всеукраинского Совета Церквей указали народным депутатам на риски и идеологическую ангажированность Стамбульской конвенции которые, как считают религиозные деятели, делают ее ратификацию невозможной.

Как сообщает vrciro.org.ua, представители Совета Церквей на очередной встрече с межфракционным депутатским объединением «Ценности. Достоинство. Семья» заявили, что ратификация Стамбульской конвенции несет угрозы для безопасности Украины, связанные с введением гендерной идеологии.

По мнению религиозных деятелей, положения Конвенции являются прямым нарушением ст. 15 Конституции Украины, согласно которой «ни одна идеология не может признаваться государством как обязательная».

Представители Всеукраинского Совета Церквей отметили, что через такие понятия, как «гендер», «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», а также требования относительно обучения детей в школах «нестереотипным гендерным ролям» (статья 14 конвенции) украинскому обществу фактически навязывается гендерная идеология. Данная идеология предполагает замену половой идентификации женщин и мужчин на гендерную, когда человека поощряют самостоятельно выбрать себе гендер из более чем 50-ти вымышленных конфигураций.

По мнению Совета Церквей, наибольший риск Стамбульской конвенции – это угрозы для безопасности Украины, связанные с введением гендерной идеологии, которая на самом деле далека от практического решения проблем равенства прав женщин и мужчин. Поэтому религиозные деятели выступают за совершенствование национального законодательства Украины по противодействию домашнему насилию, как это делают другие страны, которые отказались от ратификации Стамбульской конвенции.

При поддержке Всеукраинского Совета Церквей в 2017 году было принято два закона: «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» и «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями».

Представители межфракционного депутатского объединения «Ценности. Достоинство. Семья» согласились, что вопрос ратификации Стамбульской конвенции является дискуссионным и требует дальнейшего обсуждения.