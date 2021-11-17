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За сутки 16 ноября в Украине зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 4 468 человек;
  • летальных исходов – 769;
  • выздоровело – 20 211 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 263 417 человек;
  • выздоровело – 2 684 584 человека;
  • летальных исходов – 78 754;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных негативных показателей, заявили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. При этом Винницкая область переходит в «красную» зону.  За сутки 15 ноября в Украине зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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