За сутки 16 ноября в Украине зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 4 468 человек;

летальных исходов – 769;

выздоровело – 20 211 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 263 417 человек;

выздоровело – 2 684 584 человека;

летальных исходов – 78 754;

проведено ПЦР-тестирование – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных негативных показателей, заявили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. При этом Винницкая область переходит в «красную» зону. За сутки 15 ноября в Украине зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.