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В столице настоятели двух храмов Украинской Православной Церкви передали специализированной больнице для оказания экстренной и высокоспециализированной медицинской помощи детям «Охматдет» медицинское оборудование стоимостью 58 тыс гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, средства на пульсоксиметр для недоношенных детей собрали два столичных прихода.

Средства на пульсоксиметр модели Nonin 7500 и комплект многоразовых датчиков для новорожденных собрали в рамках благотворительной акции УПЦ «Мать жизни: от Богородицы преждевременно рожденным младенцам», которая проводится уже семь лет и приурочена к Международному дню преждевременно рожденных детей, который отмечается 17 ноября.

С 5 сентября по 8 ноября по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия два столичных прихода - храм Иерусалимской иконы Божией Матери и храм Всех Святых - собирали пожертвования на медоборудование.

Свою посильную благотворительную помощь детям прихожане оставляли в отдельных ящиках для пожертвований в храмах и перечисляли на специальный счет, открытый для проведения благотворительной акции.

Настоятели храмов протоиерей Димитрий Гарчук и протоиерей Александр Барибан передали оборудование заведующей отделением интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей Татьяне Орловой.

***Международный день преждевременно рожденных детей был основан в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми.

Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, то есть в среднем это каждый 10-й ребенок из рождающихся. Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают различными видами физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире.

В последнее время отмечается стабильный рост рождения детей раньше положенного срока. Ежегодно в нашей стране рождается около 500 тыс. детей, 24 тыс. из них появляются на свет раньше определенного срока.

 
ForUm

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