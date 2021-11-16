Правящим архиереем Ровенской епархии назначен епископ Пимен (Воят).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение принял Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании 16 ноября.

Решение принято в связи с тем, что 15 сентября отошел ко Господу митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, который нес епископское служение на Ровенской кафедре 26 лет.

***Епископ Пимен родился 25 июня 1985 года в селе Анновка Корецкого района Ровенской области.

В 2002-2006 гг. учился в Киевской духовной семинарии, в 2006-2010 гг. - в Киевской духовной академии. В 2013 г. окончил Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова.

С сентября 2010 г. преподавал в Киевских духовных школах.

25 апреля 2013 пострижен в монашество.

28 апреля 2013 рукоположен в сан иеродиакона, 6 мая 2013 г. митрополитом Бориспольским Антонием - в сан иеромонаха.

8 ноября 2015 г. возведен в сан архимандрита.

Решением Синода Украинской Православной Церкви от 14 марта 2018 г. избран епископом Дубенским, викарием Ровенской епархии.

Наречен во епископа 23 марта 2018 г. в храме Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии. Хиротонисан 25 марта за Божественной литургией в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.