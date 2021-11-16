также в разделеРелигия
Умер митрополит УПЦ Алипий (Козолий) 8
Управделами УПЦ объяснил, как реагировать на тревожные слухи 9
На форуме ООН в Женеве епископ УПЦ заявил о нарушениях прав верующих 9
Священный Синод УПЦ впервые провел заседание в дистанционном формате в Киево-Печерской лавре 9
В РПЦ оценили выступление Варфоломея перед спонсорами в США 9
На Днепропетровщине появится новый храм УПЦ вместо пострадавшего в пожаре 14
На Одесчине УПЦ передала помощь малоимущим и детям с особыми потребностями 8
Митрополит Антоний объяснил, что значит быть верным Христу 9
В Церкви объяснили, допустимо ли причащаться живущим в гражданском браке 38
В УПЦ объяснили, в каких случаях Таинство Крещения может совершить обычный человек 8
На Сумщине священники УПЦ объехали город с чудотворной иконой Богородицы для прекращения пандемии 11
В УПЦ рассказали, как правильно подавать милостыню 26
Священник УПЦ рассказал, в чем отличие истинной веры от обрядоверия 14
Епископ УПЦ отслужил панихиду на Быковнянских могилах о расстрелянных священниках 6
В РПЦ считают, что Церковь не получила от Варфоломея ничего, кроме раскола 15
Митрополит Онуфрий рассказал, к чему приводит гордыня 9
Митрополит УПЦ объяснил, как вера способна изменить жизнь 8
Епископ УПЦ рассказал, к чему приводит жизнь без веры в Бога 14

Правящим архиереем Ровенской епархии назначен епископ Пимен (Воят).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение принял Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании 16 ноября.

Решение принято в связи с тем, что 15 сентября отошел ко Господу митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, который нес епископское служение на Ровенской кафедре 26 лет.

***Епископ Пимен родился 25 июня 1985 года в селе Анновка Корецкого района Ровенской области.

В 2002-2006 гг. учился в Киевской духовной семинарии, в 2006-2010 гг. - в Киевской духовной академии. В 2013 г. окончил Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова.

С сентября 2010 г. преподавал в Киевских духовных школах.

25 апреля 2013 пострижен в монашество.

28 апреля 2013 рукоположен в сан иеродиакона, 6 мая 2013 г. митрополитом Бориспольским Антонием - в сан иеромонаха.

8 ноября 2015 г. возведен в сан архимандрита.

Решением Синода Украинской Православной Церкви от 14 марта 2018 г. избран епископом Дубенским, викарием Ровенской епархии.

Наречен во епископа 23 марта 2018 г. в храме Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии. Хиротонисан 25 марта за Божественной литургией в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги