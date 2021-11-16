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Министерство образования и науки Украины обратилось к руководителям местных органов власти с рекомендацией о возобновлении очного образовательного процесса в школах, сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет.

«Образовательный процесс в обычном формате нужен и ученикам, и учителям. Социализация, живое общение, более высокая скорость и качество усвоения учебного материала возможны только при очном формате. Благодаря учителям и их активному участию в вакцинальной кампании возвращение детей в школы стало реальностью», - написал он.

Министр призвал основателей и руководителей заведений общего среднего образования с тем, чтобы не создавали новых препятствий.

По оперативной информации, полный цикл прививки от COVID-19 получили более 533 тыс. работников учреждений общего среднего образования или более 82% от их общего количества. По крайней мере, одной дозой вакцины привито 95,6% работников школ.

 
ForUm

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