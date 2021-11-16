НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Оператор ГТС Украины» примут участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока-2», сообщили глава правления НАК Юрий Витренко и глава оператора Сергей Макогон

«Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», - написал Витренко.

По его словам, участие НАК в процедуре сертификации также даст возможность услышать аргументы NSAG, что означает большую прозрачность процесса.

«Доминирующее положение Газпрома при запуске СП2 вопреки требованиям европейского законодательства несет угрозу для конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран. Регулятор должен учесть это влияние», - подчеркнул Витренко.

Европейское энергетическое законодательство требует, чтобы оператор СП2 был полностью отделен и независим от Газпрома, и чтобы третьи стороны имели доступ к этому газопроводу не только на его последних километрах, а по всей длине, начиная от стартовой точки в РФ.

Оператор ГТС Украины сообщил, что агентство BNetzA признало его особую роль в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2»и удовлетворило его заявку об участии в процедуре.

Немецкий регулятор отметил: «Оператор ГТС Украины имеет особое понимание последствий, которые могут иметь использование различных транзитных маршрутов из России».

«Наша компания выступает решительно против любого проекта, угрожающего национальной безопасности нашей страны, стремящегося обойти законы ЕС, или ослабляющего энергетическую безопасность Европы. Украинский народ является конечным акционером ОГТСУ, и наша обязанность – защищать интересы государства. Поэтому, когда Nord Stream-2 AG подала заявку на сертификацию как независимый оператор транспортировки газа, мы не могли стоять в стороне. Мы должны вмешаться в этот процесс, высказать серьезные возражения и привести правовые аргументы», – сказал генеральный директор ОДТСУ Сергей Макогон.

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Немецкий регулятор BNetzA, начиная с 8 сентября имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее BNetzA передаст отчет Европейской комиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится.

«Нафтогаз» 15 октября подал заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока-2», до этого польская газовая госкомпания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации BNetzA.

20 октября «Оператор ГТС Украины» также подал заявку BNetzA на участие в процессе сертификации оператора «СП2» Nord Stream-2 AG.

«Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. В октябре 2021 года «Газпром» сообщил о завершении его достройки и намерении запустить в действие до конца текущего года.