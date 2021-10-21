В среду, 20 октября, Оператор ГТС Украины подал заявку немецкому энергетическому регулятору (Bundesnetzagentur) на участие в процедуре сертификации «Nord Stream-2 AG». Об этом сообщила пресс-служба оператора.

«Мы продолжаем решительно выступать против этого геополитически опасного проекта, который угрожает национальной безопасности Украины, разрушает европейскую энергетическую архитектуру и пытается обойти правила ЕС. Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки немецкому регулятору. «Северный поток-2» не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу. Мы считаем это своим долгом информировать наших стратегических партнеров об этих беспокойствах», - заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

PGNiG, польская государственная энергетическая компания, и ее немецкое дочернее предприятие «PGNiG Supply & Trading GmbH», подали заявки на участие в процессе сертификации и уже были допущены к процедуре Федеральным сетевым агентством Германии. В Украине НАК «Нафтогаз Украины» подал заявку на присоединение к процессу 15 октября.

8 сентября 2021 компания «Nord Stream-2 AG» («Газпром» владеет 100% собственности), проектная компания и будущий оператор газопровода «Северный поток-2», подала в полном объеме заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи (ITO) газопровода «Северный поток-2» в Федеральное сетевое агентство Германии. Как ITO Nord Stream-2 AG останется в составе Группы Газпром, вертикально интегрированной энергетической компании, противоречит действующему европейскому законодательству. Процедура сертификации должна обеспечить соответствие европейскому энергетическому законодательству, а также в случае, если предложенный оператор контролируется субъектом, который не принадлежит к стране-члену ЕС (в данном случае - российский «Газпром»), должна гарантировать, что сертификация не угрожает безопасности поставок.

Макогон объясняет позицию Оператора ГТС Украины: «Северный поток-2» добавляет огромное количество ненужной дополнительной мощности для транзита газа из России в Европу к имеющимся мощностям, которые уже недостаточно используются, в частности речь идет об украинской газотранспортной системе, которая находится в хорошем техническом состоянии и имеет почти втрое большую мощность, чем «Северный поток-2». Разрешение «Северному потоку-2» осуществлять транспортировку газа под контролем Газпрома приведет к тому, что будет безвозвратно уменьшено и изменена конфигурация украинской газотранспортной системы, устраняя ее как транзитный маршрут Россия-Европа. Поэтому «Северный поток-2» не диверсифицирует транзитные маршруты, а наоборот - вытеснит украинскую газотранспортную систему как один из имеющихся маршрутов и сосредоточит основную часть транспортировки газа из России в Европу в узком коридоре Балтийского моря, где газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» будут функционировать параллельно».

Nord Stream-2 AG может быть сертифицирован только при условии соблюдения всех обязательств, определенных европейским законодательством. Европейское энергетическое законодательство требует, чтобы оператор «Северного потока-2» был полностью отделен и независим от «Газпрома», а также, чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Любмине, Германия до исходной точки в Усть-Луге, Россия. Кроме того, украинская газотранспортная система должна быть открытой для использования третьими сторонами на российской границе, независимо от того, эта сторона из Центральной Азии или является другим российским производителем газа, не принадлежащем «Газпрому».

Оператор ГТС Украины выражает надежду, что Федеральное сетевое агентство Германии вскоре определится со своим решением.

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока 2».