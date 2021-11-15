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Таинство Крещения в случае смертельной опасности, когда поблизости нет священнослужителя, может совершить обычный человек.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

Он рассказал об условиях и порядке совершения Таинства, которое описано в «Настольной книге священнослужителя».

«Опасно больной ребенок может быть крещен при отсутствии священника диаконом, псаломщиком и даже мирянином: мужчиной или женщиной. Мирянин, взявший на себя по нужде совершение Таинства Крещения, должен быть верующим христианином и отдавать себе отчет в важности этого Таинства. Кроме того, он должен правильно произнести тайносовершительные слова: «Крещается раб Божий (раба Божия, имярек) во имя Отца (первое погружение), и Сына (второе погружение), и Святаго Духа» (третье погружение). Крещенный таким образом человек по выздоровлении должен быть доставлен к священнику вместе с лицом, совершившим Крещение. Священник, предварительно убедившись путем подробного опроса в том, что Крещение совершено правильно, лишь довершает Крещение и совершает таинство Миропомáзания», - объяснил Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ напомнил, что в современной практике: в больнице, в реанимации, возможно крестить человека и через обливание, главное, чтобы были правильно произнесены слова: «Крещается раб Божий (имярек) во имя Отца, аминь (погружает в воду или кропится водой), и Сына, аминь (погружает в воду или кропится водой), и Святого Духа, аминь (погружает в воду или кропится водой)».

Андрей Музольф напомнил, что церковная история знает в исключительных случаях и крещение песком или землей, так как вода в Таинстве Крещения также символизирует землю, спогребение со Христом.

Преподаватель Киевских духовных школ рассказал об условиях, которые нужно соблюдать, если произошла ситуация, когда необходимо крещение человека мирянином.

«Главное и непременное условие в крещении мирянином является то, чтобы он сам был православным христианином. Также следующие два главных условия для крещения человека мирянином - угроза жизни для крещаемого и невозможность в короткий период времени обратиться к священнику. Особенно важно, думается мне, знать тайносовершительную формулу православным врачам и медсестрам, чтобы перед лицом скорой смерти крестить человека. Это занимает меньше минуты, а человек будет спасен, для него откроются двери в Царствие Небесное», - подытожил Андрей Музольф.

 
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