Польская полиция задержала четырех человек, среди которых был гражданин Украины, перевозивший нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает телеканал TVN24, пишет Европейская правда.

В Подляском воеводстве, непосредственно граничащем с Беларусью, «курьеры» из Великобритании, Швеции, Германии и Украины перевозили на автомобилях всего 33 человека.

Сотрудники полиции задержали возле города Клищели автомобиль «Форд», за рулем которого находился гражданин Украины. «Этого водителя ждали люди, которых он должен был увезти», - рассказали в полиции. Предполагалось, что он будет везти шестерых иракцев.

С начала кризиса на польско-белорусской границе полиция Подляского воеводства задержала более 260 человек за перевозку нелегальных мигрантов.

Пограничная служба Польши сообщила, что за последние сутки было зафиксировано 118 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси.