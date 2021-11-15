также в разделеРелигия
В УПЦ объяснили, в каких случаях Таинство Крещения может совершить обычный человек 5
В УПЦ рассказали, как правильно подавать милостыню 22
Священник УПЦ рассказал, в чем отличие истинной веры от обрядоверия 8
В РПЦ считают, что Церковь не получила от Варфоломея ничего, кроме раскола 7
Митрополит Онуфрий рассказал, к чему приводит гордыня 9
Митрополит УПЦ объяснил, как вера способна изменить жизнь 8
Епископ УПЦ рассказал, к чему приводит жизнь без веры в Бога 14
Митрополит УПЦ напомнил о ловушке дьявола для гонителей Церкви 8
В Луцке УПЦ освятила купол собора Всех Святых земли Волынской 10
Митрополит УПЦ объяснил, почему Христос уничтожил стадо свиней, спасая бесноватого 19
В УПЦ объяснили, как талант помогает раскрыть волю Бога 42
Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться прощать 9
Митрополит УПЦ рассказал, что такое грех и почему нужно с ним бороться 12
В Церкви рассказали, почему в условиях пандемии богослужения нельзя полностью перевести в онлайн-формат 9
На Киевщине УПЦ впервые представила неизвестные имена репрессированных священнослужителей 52
На Ровенщине УПЦ передала медикам лекарства на сумму 300 тыс грн 12
Митрополит Антоний объяснил, почему сейчас нет настоящих старцев 14
Священник УПЦ рассказал, как расположить иконы в доме 75

Под Киевом, на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» епископ Амвросий совершил панихиду по священникам Броварского района, расстрелянным и замученным в XX веке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, поминальное богослужение совершили на месте массового захоронения репрессированного духовенства Киевской области.

Архиерею сослужили благочинный Первого Броварского благочиния протоиерей Александр Левчук, благочинный Второго Броварского благочиния протоиерей Иоанн Мысов, благочинный мужского монастыря в честь Преображения Господня с. Княжичи архимандрит Илларион (Кострец) и духовенство епархии.

Как сообщалось ранее, в Броварском краеведческом музее представили неизвестные имена репрессированных священнослужителей из Броварщины и предложили переименовать в их честь ряд улиц города. В Броварском музее также состоялось открытие документально-исторической фотовыставки «Церковь Мучеников: гонение на веру и Церковь в советское время», на которой впервые представлены малоизвестные фотоматериалы и архивные документы по истории репрессий против духовенства Броварщины и Киевщины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1985 грн.
6
Теги