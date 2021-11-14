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На украинском рынке недвижимости сейчас наблюдается стабильный рост цен. В условиях пандемии COVID-19 последние полтора года стоимость объектов на этапе строительства увеличилась на 19%, а домов, возведенных после 2011 года – на 16,7%, вторичного фонда – на 16,4%.

По данным аналитической службы OLX Недвижимость, в летний сезон цены на новостройки и вторичного фонда увеличились одинаково — на 3%, пишет Сегодня.

В то же время, осенью традиционно начинается высокий сезон продаж и продолжают увеличиваться цены. Из-за повышенного спроса в четвертом квартале цена может увеличиться еще на 3-5% за квадратный метр, в зависимости от региона, района, фирмы-застройщика и самого ЖК.

"В общем, спрос растет быстрее предложения, красные зоны уже не барьер для продажи, а продавцы, пройдя этот этап, научились в таких условиях работать", - рассказали в OLX.

Эксперты ожидают, что скорее всего рост ненадолго приостановится только в декабре из-за сезона уменьшения спроса. Как правило, перед Новым годом украинцы реже покупают квартиры, поэтому застройщики и владельцы жилья не поднимают цены в этот период.

Цены на аренду жилья в крупных городах Украины (в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове) остаются стабильными. В октябре стоимость 25-30% снимаемых объектов в среднем выросла на 2-3%.

Эксперты ожидают снижение арендной платы на время отопительного сезона в 20-25% квартир в пределах 10%. Однако в общем рыночном измерении такое уменьшение цен можно считать ситуативным.

Снижение стоимости аренды будет полностью зависеть от первоначального размера арендной платы, продолжительности аренды, площади жилья, расположения, даты строительства дома и стоимости коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2022 году увеличился налог на квартиру. Если раньше приходилось платить за каждый превышающий норму квадратный метр 70,8 грн, то сейчас – 90 грн. За квартиру площадью в 100 квадратов придется отдать 3600 грн.
ForUm

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