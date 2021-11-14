Ситуація із перевезеннями зернових залізницею залишається вкрай напруженою, вартість доставки зерна в порти виросла в 2-2,5 рази, що не можна пояснити відсутністю вагонів, а швидше всього відсутності координації між власниками вагонів та Укрзалізницею, пише AGROREVIEW.

https://agroreview.com/content/v-ukrayini-zberigayetsya-napruzhena-sytuacziya-iz-perevezennyamy-zernovyh-zaliznyczeyu/

Як виявилось купівля власних вагонів зерновозів трейдерами та експедиторами не допомогла в вирішенні стабільних поставок зерна в порти через те, що в Укрзалізниці залишаються проблеми з тягою та під’їзними коліями, які не встигають ремонтувати.

АТ «Укрзалізниця» провела щотижневу нараду за участі представників зернового ринку для організації безперебійної та стабільної роботи по відвантаженню вагонів.

Наразі на мережі Укрзалізниці приблизно 50 покинутих та 250 тимчасово затриманих поїздів. Це на 20 більше, ніж тиждень тому.

В Укрзалізниці ситуацію пояснюють передусім проведенням колійних робіт (вікон) і заспокоюють, що на вихідних зроблять перерву у роботах та намагатимуться максимально зменшити накопичення составів. За словами заступника начальника головного центру управління рухом Департаменту управління рухом Укрзалізниці Олександра Фролова, наступні вікна заплановані на 15—19 листопада. Далі буде перерва мінімум на тиждень, а потім ще одне вікно тривалістю 5 діб.

Найскладніша ситуація зараз у напрямку миколаївських портів (станції Миколаїв та Жовтнева): там накопичилося трохи менше 7 тис. вагонів. Навіть довелося покинути 2 состави з вини вантажоотримувача. Через покинуті состави виникають проблеми і на інших станціях.

Представник УЗ нагадав і про те, що зараз буде запускатися програма оновлення вагонного парку. «Для її реалізації вкрай важливо, щоб на територію України не надходили іноземні вагони».