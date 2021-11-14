12 ноября в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в нашей стране двух военно-морских баз, передает группа «ИС» со ссылкой на УНИАН.

Речь идет о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который будет предоставлен Украине Великобританией на 10 лет.

Договоренности между Украиной и Британией о развитии и укреплении Военно-морских сил были достигнуты год назад.

В ходе прошлогоднего визита президента Владимира Зеленского в Соединенное Королевство был подписан меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах.

Меморандум предусматривал привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства (UKEF) в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Этим летом в Одессе был подписан меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Великобритании и ВМС Украины.

Подписанное в Лондоне соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей Украины и Великобритании.