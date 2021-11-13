На Ровенщине священники Украинской Православной Церкви передали антибиотики на сумму 300 тыс грн для лечения пациентов с COVID-19.

Фото: Ровенская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, помощь от Церкви уже получили три районные больницы — Здолбуновская, Корецкая и Радивиловская. Вскоре клирики епархии передадут препараты и во все остальные профильные больницы области.

В гуманитарную помощь вошли упаковки антибиотика широкой бактерицидной активности, который применяется, в том числе, при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей. Врачи активно используют этот препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, и в настоящее время в лечении именно этим препаратом нуждаются множество больных.

«Чётко понимаем и осознаём сложную ситуацию в медицинской сфере. Церковь хочет помочь и медикам, и пациентам, поэтому приобрели антибиотик, который больным будут давать бесплатно», — сказал руководитель социального отдела Ровенской епархии протоиерей Василий Начев.

Священнослужитель добавил, что Украинская Православная Церковь никогда не была равнодушной и всегда готова прийти на помощь — молитвенную и посильную финансовую.