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За 9 месяцев 2021 года в Украину въехало на 12,6% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные обнародовало Государственное агентство развития туризма сегодня, 13 ноября, сообщает "Дом".

Отмечается, что в течение 2021 года в Украину приехали более 3 млн. иностранцев.

Также в агентстве отметили, что в настоящее время произошла переориентация основных туристических рынков для Украины.

По состоянию на октябрь 2021 года Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% из Северной Америки, 1,4% из стран Африки, 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки соответственно.

За соответствующий период 2020 года из Европы в Украину приехали 79,2% туристов, из Азии — 17,7%, из Северной Америки — 1,5%, из Океании и стран Африки по 0,7%.

В пятерку стран-лидеров по количеству въехавших в Украину иностранцев вошли:

  • Молдова (744 630);
  • Россия (411 373);
  • Польша (209 039);
  • Румыния (200 370);
  • Беларусь (199 553).
ForUm

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